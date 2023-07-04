«Ведем переговоры с Тарантино»: скандальный шоумен хочет снять триквел нашумевшего фильма
Стас Барецкий рассказал, кто снимется в его фильме «Убить Билла по-русски»
Фото: [Сергей Коньков/ТАСС]
Стало известно, что режиссер Квентин Тарантино не намерен снимать триквел своего культового фильма «Убить Билла». Его слова цитирует DeMorgen.
Но россияне не останутся без зрелищного продолжения знаменитой ленты, заявил шоумен Стас Барецкий. Он якобы уже начал съемки триквела под названием «Убить Билла по-русски».
«Мы ведем переговоры с менеджерами Квентина Тарантино, и он дал предварительное согласие на исполнение одной из главных ролей. Мы ему платим 100 млн рублей. В фильме речь пойдет о том, как известный голливудский режиссер приехал в Москву снимать блокбастер, а на него объявила охоту русская мафия», — рассказал звезда 90-х корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам собеседника, за режиссером в фильме будут охотиться два киллера. Их роли, как рассказывает шоумен, якобы исполнят Константин Хабенский и Михаил Пореченков.
«От этих актеров уже получено согласие. А роль подсадной утки — агента в постели, которую подложили под режиссера, — сыграет Анастасия Волочкова», —заключил Барецкий.
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