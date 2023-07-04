«Ведем переговоры с Тарантино»: скандальный шоумен хочет снять триквел нашумевшего фильма

Стало известно, что режиссер Квентин Тарантино не намерен снимать триквел своего культового фильма «Убить Билла». Его слова цитирует DeMorgen .

Но россияне не останутся без зрелищного продолжения знаменитой ленты, заявил шоумен Стас Барецкий. Он якобы уже начал съемки триквела под названием «Убить Билла по-русски».

«Мы ведем переговоры с менеджерами Квентина Тарантино, и он дал предварительное согласие на исполнение одной из главных ролей. Мы ему платим 100 млн рублей. В фильме речь пойдет о том, как известный голливудский режиссер приехал в Москву снимать блокбастер, а на него объявила охоту русская мафия», — рассказал звезда 90-х корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, за режиссером в фильме будут охотиться два киллера. Их роли, как рассказывает шоумен, якобы исполнят Константин Хабенский и Михаил Пореченков.

«От этих актеров уже получено согласие. А роль подсадной утки — агента в постели, которую подложили под режиссера, — сыграет Анастасия Волочкова», —заключил Барецкий.

Ранее мы писали, что известный шоумен хочет запустить электричку из Москвы к замку Пугачевой.