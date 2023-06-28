«С РЖД уже есть договоренность»: известный шоумен хочет запустить электричку из Москвы к замку Пугачевой

Скандально известный шоумен Стас Барецкий сообщил, что якобы приобрел поезд, который будет два раза в день доставлять желающих из деревни Грязь в столицу и обратно.

Состав, по словам собеседника, будет возить как работников Барецкого, так и туристов.

«Сегодня с коллегами купили электричку, которую я хочу пустить прямым рейсом Москва — деревня Грязь, где находится бывший замок Пугачевой. С РЖД уже есть договоренность. Я это сделал для жителей Грязи, чтобы им было комфортней добираться до Москвы и обратно», — рассказал Барецкий корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как известно, звезда 90-х намерен открыть в бывшем замке Пугачевой морг и крематорий. Он пояснил, что сотрудников в свое заведение он набирает в основном из местного населения, но есть работники и из Москвы.

«Также сделаем тур в замок с проживанием для туристов. Для тех, кто просто хочет посмотреть эту красоту», — рассказал Барецкий.

Пока новоприобретенный поезд якобы будет ездить два раза в день. Однако впоследствии шоумен намерен согласовать логистику с РЖД, чтобы электричка отправлялась каждый час.

Ранее мы писали, что планы скандального шоумена по созданию морга в замке Пугачевой оказались под угрозой.