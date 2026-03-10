«Веди себя прилично»: Цыганова обрушилась на SHAMANа

Виктория Цыганова неожиданно обрушилась с критикой на коллегу по цеху SHAMAN’а, призвав его отказаться от громкого псевдонима и вернуть себе настоящее имя — Ярослав Дронов. В интервью Общественной Службе Новостей певица заявила , что артисту давно пора задуматься не только о творческом образе, но и о собственном поведении.

Особое возмущение Цыгановой вызвал недавний инцидент на Байкале, где, по ее словам, певец вел себя неадекватно и неприятно удивил как местных жителей, так и поклонников. Она считает, что SHAMAN с трудом проходит испытание славой, совершая бессмысленные и дурные поступки, которые портят его репутацию.

Пока сам Ярослав Дронов никак не отреагировал на выпад, но слова Цыгановой звучат как жесткое предупреждение: медные трубы известности могут сыграть злую шутку, если артист не будет следить за собой.

Ранее она рассказала о поразившем ее до глубины души Байкале, который посетила вслед за SHAMAN’ом.