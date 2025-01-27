Ведущая новостей Екатерина Андреева не смогла искупаться в Африке из-за бегемотов

Телеведущая Екатерина Андреева поделилась с подписчиками новым приключением — она отправилась в Африку, где столкнулась с неожиданной преградой в виде бегемотов, которые заняли всю реку.

Как передает radio1.ru, звезда «Первого канала» опубликовала видео, на котором она пыталась искупаться в одном из местных водоемов, но сделать это ей не удалось из-за большого количество бегемотов.

«В Африке стало жарко, полдень, и захотелось искупаться в речке. Но здесь место занято, 20 бегемотов. Хотя они так фырчат, как будто приглашают: «Ребята, идите к нам, искупайтесь вместе с нами», — написала Андреева в своих соцсетях.

Телеведущая отметила, что ни за что не поверила фырканью животных. По постом Андреевой воодушевленные фанаты с иронией отреагировали на ее новые приключения, поздравив с знакомством с «новыми друзьями».

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