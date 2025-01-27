Звезда «Комбинации» познакомилась с мужем в 13 лет

Свадьба состоялась в 2022 году, но имя своего избранника актрисе удавалось скрывать до последнего времени. Однако, после публикации фотографии мужа в социальных сетях, вскрылись подробности личной жизни звезды «Комбинации».

С будущими супругом Анастасия познакомилась в Пятигорске, когда ей было 13 лет. Теперь 31-летний Юрий Горовой, так зовут избранника, работает адвокатом в частной юридической фирме. В частности, мужчина представляет интересы российских и иностранных юридических лиц в коммерческих спорах в арбитражных судах, а еще в судах общей юрисдикции всех уровней. Кроме того, он входит в состав Адвокатской палаты Московской области.

Уточнятся, что Юрий уже был женат, однако через три года после первого брака стал мужем Уколовой.

Ранее сообщалось о номинации на «Оскар» российского актера Юрия Борисова.