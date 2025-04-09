Ведущая и комментатор Okko Даша Исаева в прямом эфире позволила нецензурное выражение. Так она отреагировала на крупную победу «Арсенала» над «Реалом» в Лиге чемпионов.

Увидев счет матча (3:0), Даша не скрыла своего изумления: «Вы че, б***». Известно, что ведущая является фанаткой «Арсенала».

«Мерино! Райс! Мои ж вы мальчики! „Арсенал“, что ты делаешь», — написала позже Исаева в соцсетях.

«Арсенал» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов разгромил «Реал» на «Эмирейтс» со счетом 3:0. Во втором тайме Деклан Райс дважды положил со штрафных — это всего лишь пятый подобный случай в истории Лиги чемпионов, а затем Микель Мерино довершил разгром.

Во втором матче игрового дня также случился неожиданный результат: «Бавария» на своем поле проиграла «Интеру» (1:2).