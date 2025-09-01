Ведущему «Поля чудес» Якубовичу запретили пробовать подарки участников проекта

Народному артисту России, известному телеведущему и актеру Леониду Якубовичу запретили пробовать подарки и алкоголь, который ему традиционно вручают участники шоу «Поле чудес» на Первом канале. Об этом стало известно SHOT.

Отмечается, что отказаться от различных вкусных гостинцев и дорогих алкогольных напитков необходимо из-за состояния здоровья 80-летнего артиста — накануне он обратился к врачам с жалобами на общую слабость и повышенную утомляемость.

После проведенного обследования у Якубовича диагностировали сахарный диабет, протекающий с определенными осложнениями.

«Поле чудес» — одна из самых известных и долгоиграющих телевизионных игр в истории российского телевидения. Это аналог международного формата Wheel of Fortune («Колесо Фортуны»). Участники вращают барабан, который определяет их выигрыш или штраф, и отгадывают буквы в загаданном слове или фразе на табло.

Традиционно участники телеперадачи из разных уголков России дарят ведущему подарки — конфеты, пряники, одежду, картины, сувениры ручной работы и так далее.

