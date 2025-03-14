«Вегас» увеличил зарплату своему основному голкиперу

Новое соглашение рассчитано на шесть лет, по нему голкипер будет получать $6,25 млн в год. 28-летний получил существенную прибавку: по истекающему контракту он зарабатывал $4,9 млн в год.

Хилл проводит за «Вегас» четвертый сезон. Ранее он выступал в НХЛ за «Аризону» и «Сан-Хосе». С «Рыцарями» голкипер стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.

В нынешнем сезоне Хилл одержал 24 победы в 39 матчах, пропуская в среднем 2,53 шайбы и отражая 90,6% бросков. Также на счету голкипера четыре сухих матча.

Ранее сообщалось, что НХЛ планирует увеличить количество игр в регулярном чемпионате.