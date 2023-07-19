Велогонщики Электростали выиграли награды Кубка губернатора по маунтинбайку

В Орехово-Зуеве состоялся заключительный этап розыгрыша Кубка губернатора Московской области по гонкам на маунтинбайке в олимпийской дисциплине кросс-кантри.

В общем зачете пальму первенства завоевала команда из Электростали. В тройку сильнейших коллективов вошли также спортсмены Орехово-Зуева и Одинцова. На старт выходили, как взрослые гонщики, так и совсем юные участники в возрасте 6-7 лет.

Впереди очередной старт губернаторских соревнований. Опять же на орехово-зуевских трассах пройдут состязания среди мастеров BMX-фристайл. После этого станет известен главный обладатель Кубка губернатора по велоспорту.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Реутове расширяется продуктовое предприятие.