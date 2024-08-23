Велосипедист из Московской области завоевал две медали на чемпионате России по маунтинбайку

Подмосковный велосипедист Дмитрий Жилин завоевал две медали на чемпионате России по спорту глухих (маунтинбайк). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

18-летний велогонщик, кандидат в мастера спорта из региона завоевал «серебро» в дисциплине «кросс — кантри — гонка с выбыванием» и «бронзу» — в дисциплине «кросс — кантри». В состязаниях приняли участие 22 спортсмена из Самарской, Курской, Московской, Свердловской и Калининградской областей. Чемпионат прошел в Ижевске в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.