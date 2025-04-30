Вера Брежнева столкнулась с трудностями в турне по странам СНГ

В рамках своего турне по странам СНГ Вера Брежнева столкнулась с трудностями в Казахстане и Узбекистане, где ее концерты не смогли собрать полные залы. Похоже, что «азиатская» часть тура находится под угрозой срыва, сообщил телеграм-канал SHOT.

Недавнее выступление Брежневой в алматинском Дворце Республики, судя по всему, не станет исключением. По информации SHOT, из 2567 билетов, предназначенных для продажи, реализовано лишь 1283, то есть чуть более половины.

Оставшиеся билеты все еще доступны, и их стоимость варьируется от 2,7 тыс. руб. за самые бюджетные места до 9,6 тыс. руб. за места в непосредственной близости от сцены.

Завтра певица выступит в Ташкенте, во Дворце кино имени Алишера Навои, но и там аншлага не ожидается. На данный момент продано 1033 билета из 1890, а цены на билеты колеблются от 2,2 до 6 тыс. руб.

После начала специальной военной операции Брежнева покинула Россию и сейчас проживает в Италии, активно путешествуя по миру. Недавно она посетила фестиваль Coachella, проходивший в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что певицу Веру Брежневу призвали внести в списки террористов из-за финансирования ВСУ.