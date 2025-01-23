Блиновскую оставили в СИЗО еще на несколько месяцев

Блогер и автор «марафонов желаний» Елена Блиновская проведет под арестом еще несколько месяцев, пишет ТАСС, ссылаясь на решение суда.

О продлении меры пресечения просил прокурор. Суд удовлетворил это ходатайство, согласно которому Елена Блиновская пробудет в СИЗО до 2 мая 2024 года. До той же даты продлили арест на расчетные счета юрлиц, принадлежащие родителям и родному брату звезды интернета.

При этом 23 января также стало известно, что Гособвинение запросит срок для Блиновской уже 13 февраля. Пройдут соответствующие прения сторон.

Напомним, в ходе расследования дела о неуплате налогов допросили бывшую личную помощницу Блиновской, кураторов, родных и гендиректоров компаний, сотрудничающих с Блиновской. Следствие считает, что королева марафонов уклонилась выплат в период с 2019 по 2021 годы. ФНС недосчиталась 900 млн рублей. Как считают, скрыть сумму Елене удалось, используя схемы дробления бизнеса.

Ранее ЕленаБлиновская сообщила, что написала явку с повинной по делу о неуплате налогов.