«Верни все деньги, если раскаиваешься»: в КХЛ отреагировали на заявление финского хоккеиста Пулккинена

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский предложил финскому нападающему Теему Пулккинену вернуть все заработанные в лиге деньги. Об этом он сказал в разговоре с «Матч ТВ».

Ранее финн выступил с заявлением на родине, в котором сказал, что сожалеет о своем решении выступать в КХЛ после начала специальной военной операции. Пулккинен продолжал играть в России до мая 2024 года.

«Странное поведение человека, который тут остался, заработал и убежал, а потом раскаивается. Ну тогда и верни все до конца, если ты раскаиваешься», — сказал Каменский.

В КХЛ Пулккинен выступал за «Трактор», «Локомотив», минское и московское «Динамо» и «Куньнунь». Хоккеист признался, что деньги были его главным мотиватором при игре в России.