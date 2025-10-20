«Весь мой мир рухнул»: в соцсетях Самойловой появилось сообщение об измене Джигана, но есть нюанс

На личной странице в заблокированной в России соцсети появилось заявление от лица Оксаны Самойловой возможном распаде своего брака с рэпером Джиганом. В сообщении говорится о том, что долгое время Оксана якобы скрывала реальное положение дел.

На фоне упорных слухов о разводе в соцсетях Самойловой появился эмоциональный пост, в котором говорится о том, что все ее заверения о любви и благополучии в семье с Джиганом были ложью, в которую она сама якобы отчаянно пыталась верить.

Согласно сообщению, ее мир рухнул в один момент, когда она узнала об измене мужа. Причиной краха многолетних отношений называется другая женщина и указан аккаунт - Alina_Akilova.

В сообщении обещается, что вскоре Оксана вернется к подробному рассказу о произошедшем, заверив подписчиков, что ее история будет рассказана без купюр и фильтров.

Ранее Юрген Клопп не заинтересовался возможностью возглавить «Спартак».