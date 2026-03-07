Ветеран «Альфы» дал старт первому чемпионату по пневматической стрельбе в Люберцах

В Люберцах 7 марта дали торжественный старт чемпионату по пневматической стрельбе. На открытие приехал ветеран группы «Альфа» и президент федерации практической стрельбы России Михаил Гущин, который объяснил, зачем стране нужны такие соревнования.

По словам Гущина, пневматика — вид спорта молодой, но важный не столько рекордами, сколько воспитанием культуры обращения с оружием.

«Мы не ставим перед собой цель создать огромное количество спортсменов, мы хотим привить вам навыки безопасного обращения с оружием», — открывая Чемпионат заявил Михаил Гущин.

Эти слова задали тон всему мероприятию: соревнования в Люберцах решили сделать не просто турниром, а школой ответственного подхода к стрельбе.

Интересно, что география участников оказалась широка — на чемпионат съехались спортсмены из восьми регионов. Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, поздравивший собравшихся с наступающим Международным женским днем, отметил, что Люберцы впервые принимают турнир такого уровня, и состав участников впечатляет.

Организаторы сделали все, чтобы соревнования не стали разовым событием. Глава городского округа Владимир Волков и Михаил Гущин подписали соглашение о сотрудничестве. Это значит, что пневматическая стрельба, ставшая для Люберец уже 42-м официальным видом спорта, теперь обосновалась здесь всерьез и надолго.

Отметим, что на огневом рубеже в этот день можно было увидеть не только мужчин, но и женщин. Среди них — 36-летняя Татьяна Рассказова. По профессии специалист по охране труда, она три года назад открыла для себя пневматику и теперь не представляет жизни без выстрелов. Она отметила «отличную атмосферу» события. За плечами у нее уже несколько стартов, а в планах на этот год — получить первый разряд. Пример Рассказовой, кстати, не единичен: организаторы отмечают, что женская аудитория в тирах растет, хотя пока стрелков мужского пола все же больше.

