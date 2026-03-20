Ветеран ЦСКА предположил, как отстранение Мойзеса повлияет на игру команды
Эксперт Гришин: «Если конфликт в ЦСКА вылез наружу, значит он большой»
Бывший полузащитник ЦСКА, футбольный эксперт Александр Гришин высказал ТАСС свое мнение по поводу ситуации в армейском клубе после отстранения от тренировок ведущего защитника Мойзеса.
Мойзеса отстранили от тренировок с основой после конфликта с главным тренером Фабио Челестини. Бразилец прилюдно усомнился в профессиональных качествах тренера.
Гришин признал, что ЦСКА поступил правильно, отстранив перешедшего грань футболиста, но выразил обеспокоенность тем, что инцидент выплеснулся наружу.
«Это безобразие, это уже неуправляемая ситуация. Поэтому не очень хорошая ситуация, ведь можно было замять, не выносить на публику, можно было бы придумать условную акцию, что Мойзес заболел, условно, поехал домой. А так конфликт вылез наружу, значит он большой. И это не очень хорошо для ЦСКА», — сказал Гришин.
ЦСКА в весенней части сезона проиграл четыре матча из пяти.