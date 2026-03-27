Виктории Синициной наложили швы после травмы на ледовом шоу

Никита Кацалапов сообщил РИА Новости , что его партнерше Виктории Синициной после травмы, полученной во время ледового выступления, понадобилась медицинская помощь: спортсменке наложили два шва.

Инцидент произошел в ходе шоу Олимпийские чемпионы. 20 лет, которое состоялось в столице и было посвящено зимним Олимпийским играм 2006 года. Во втором отделении программы после завершения номера Кацалапов вынес партнершу со льда на руках из-за пореза ноги.

По словам фигуриста, серьезных осложнений удалось избежать, а травма оказалась незначительной. Он отметил, что повреждение представляло собой небольшой порез от конька, и состояние спортсменки не вызывает опасений.

Также Кацалапов добавил, что подобный инцидент произошел впервые за все время исполнения их программы, несмотря на стремление провести выступление максимально эффектно. После оказания помощи спортсмены отправились домой.

