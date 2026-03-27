Россия не оставила шансов: сборная разобралась с Никарагуа и готовится к новому испытанию

Сборная России по футболу подтвердила статус фаворита в товарищеской встрече с Никарагуа. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Однако легкой прогулки не получилось — гости дали бой, но российская команда проявила характер и дожала соперника. Об этом сообщает «Lenta.ru»

Уже на третьей минуте форвард Лечи Садулаев открыл счет, заставив поверить болельщиков в разгром. Но Никарагуа оказалась крепким орешком. На 16-й минуте полузащитник Оскар Асеведо восстановил равновесие, заставив российскую команду нервничать.

Первый тайм едва не завершился вничью, но на 44-й минуте Константин Тюкавин хладнокровно реализовал пенальти и вернул преимущество россиянам. А под занавес матча, на 83-й минуте, Александр Головин поставил эффектную точку — 3:1. Итог закономерный, но осадок от пропущенного мяча остался.

Впрочем, у команды есть время исправить ошибки. 31 марта сборная России проведет следующий товарищеский матч — в Санкт-Петербурге против Мали. Там уже не будет права на «голы престижа» от соперника. Ожидается, что на поле выйдут сильнейшие составы, и игра станет настоящей проверкой боеспособности. А пока российские болельщики могут порадоваться победе и лишний раз убедиться: команда живет, играет и побеждает, несмотря на отсутствие международных турниров.

