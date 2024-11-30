Виктория Боня отправится покорять Эверест на вырученные с продажи торта деньги

На своей странице в соцсети она сообщила, что друзья, чтобы дать ей возможность покорить вершину Эвереста, купили у нее кусок торта за 15 млн рублей.

27 ноября телеведущая и блогерша Виктория Боня с размахом отпраздновала день рождения.

Именно в такую сумму блогерше и обойдется реализация этой затеи.

Отправиться в горы Боня собирается в следующем году.

Виктория порадовалась, что еще одна ее мечта скоро сбудется.

Также блогерша получила еще один роскошный подарок. Накануне юбилея ее избранник подарил ей часы Cartier стоимостью 2 млн рублей.

Ранее телеведущая Боня выразила надежду на конструктивный диалог Москвы и Вашингтона при Трампе.