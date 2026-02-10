Виктория Цыганова захотела спеть с министром культуры Любимовой

В мире шоу-бизнеса нередко звучат шутливые пожелания о неожиданных творческих коллаборациях, и певица Виктория Цыганова не стала исключением. В беседе с Общественной Службой Новостей она с юмором поделилась своими дуэтными фантазиями, выбрав для них весьма неординарных партнеров. Ее музыкальным идеалом для совместного выступления стал не коллега по сцене, а министр культуры Ольга Любимова.

Но на этом креативные предпочтения артистки не закончились. Для танцевального номера Цыганова видит себя в паре с режиссером Константином Богомоловым, причем в весьма специфической постановке — новой версии «Польки-бабочки», где финальным аккордом становится убийство комара ботинком. Эта ироничная деталь добавляет в ее шутку характерный гротеск и театральность, отсылая к экспериментальному стилю самого режиссера.

В завершение беседы певица отметила, что уже имеет опыт в исполнении задорных народных композиций, лихо сплясав под «Комаринскую» Михаила Глинки.

Ранее она раскритиковала Киркорова за «кривляние» и оторванность от народа.