Виктория Цыганова раскритиковала Киркорова за «кривляние» и оторванность от народа

В разгорающийся скандал в мире шоу-бизнеса вмешалась певица Виктория Цыганова, опубликовав в своем Telegram-канале резкий ответ на критику со стороны Филиппа Киркорова. Конфликт артистов развернулся на фоне предыдущих высказываний Цыгановой о народном гневе в адрес Ларисы Долиной.

Поводом для новой перепалки стал нелицеприятный комментарий короля эстрады, который ранее назвал Цыганову «нулем», пытающимся прибавить к себе творческую единицу в лице Долиной, чтобы привлечь внимание публики. Ответная реакция последовала незамедлительно и была наполнена жесткими оценками.

В своем посте Виктория Цыганова не только ответила на личные выпады, но и перевела стрелки, вынеся на публику суждение о репутации коллеги: «Вы же просто пляшущие на костях и крестах бесы. В мимикрии, кривлянии, притворстве и надменности вы действительно достигли таких высот, какие нам и не снились». Певица также подчеркнула, что за пределами индустрии развлечений Филипп Киркоров, по ее мнению, ничего из себя не представляет, добавив: а народ его «ненавидит и презирает».

Цыганова обозначила принципиальную разницу в их мировоззрении, заявив, что они с Киркоровым живут в «непересекающихся вселенных». В заключение она призвала коллегу продолжать «плясать на своих вечеринках», в то время как сама сосредоточена на поддержке участников специальной военной операции.

Ранее Филипп Киркоров заявил о готовности приютить у себя Ларису Долину.