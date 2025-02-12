Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила о своем уходе с занимаемой должности, передает ТАСС.

Винер подчеркнула, что художественная гимнастика занимает центральное место в ее жизни, и выразила радость от того, что смогла внести свой вклад в развитие этого спорта. Тем не менее она приняла решение оставить пост главного тренера национальной команды по художественной гимнастике.

Также Винер отметила, что планирует поделиться своим «накопленным опытом с тренерами, которые будут готовить будущие поколения звезд».

Ранее сообщалось, что российской гимнастке Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск.