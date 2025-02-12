Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике
Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике
Фото: [flickr.com]
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила о своем уходе с занимаемой должности, передает ТАСС.
Винер подчеркнула, что художественная гимнастика занимает центральное место в ее жизни, и выразила радость от того, что смогла внести свой вклад в развитие этого спорта. Тем не менее она приняла решение оставить пост главного тренера национальной команды по художественной гимнастике.
Также Винер отметила, что планирует поделиться своим «накопленным опытом с тренерами, которые будут готовить будущие поколения звезд».
Ранее сообщалось, что российской гимнастке Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск.