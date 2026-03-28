Вингер ЦСКА высказал сожаление об обмене Дивеева в «Зенит»

Вингер сборной России и московского ЦСКА Кирилл Глебов в разговоре с «Чемпионатом» высказался об обмене защитника армейцев Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

Громкий обмен состоялся в зимнее трансферное окно. Кроме аргентинского форварда, ЦСКА получил еще и доплату, которая позволила досрочно оформить переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива».

Глебов не назвал обмен плохим и выразил уверенность, что Лусиано забьет еще немало голов за ЦСКА.

«Но Дивеев — лучший центральный защитник России. Это факт. С уходом такого футболиста команда теряет лидера в раздевалке и на поле», — констатировал Глебов.

ЦСКА тяжело стартовал после зимней паузы, потерпев три поражения в РПЛ. Только в 22-м туре армейцы добились победы, обыграв махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1. ЦСКА фактически выбыл из чемпионской гонки: команда занимает пятое место, на 10 баллов отставая от лидирующего «Краснодара».

