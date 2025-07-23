Винус Уильямс с победой вернулась на корт в 45 лет

Семикратная победительница турниров Большого шлема, четырехкратная олимпийская чемпионка американка Винус Уильямс вернулась в WTA-Tour в 45 лет.

На турнире WTA-500 в Вашингтоне легендарная американка обыграла в первом круге свою соотечественницу Питон Стирнс — 6:3, 6:4. Стирнс занимает достаточно высокое 35-е место в рейтинге. Бывшая первая ракетка Уильямс после долгого перерыва в выступлениях занимает лишь 1151-ю строчку в рейтинге.

После первого матча Уильямс можно констатировать, что теннисистка не утратила свою мощную подачу. В матче с Стирнс она девять раз подала навылет.

Следующей соперницей Уильямс станет польская теннисистка Магдалена Френх.

Ранее 18-летний легкоатлет Алексей Данилов побил рекорд России в беге на 400 метров, который держался 45 лет.