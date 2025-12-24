Винус Уильямс вышла замуж за итальянского актера

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс сообщила о том, что она вышла замуж за итальянского актера Андреа Прети.

Еще в сентябре прошла неофициальная камерная церемония в Италии, теперь же 45-летняя Винус и 37-летний Андреа полноценно поженились в США. Свадьба во Флориде длилась пять дней, за это время невеста поменяла не менее десятка нарядов.

Серена Уильямс, сестра невесты, подарила молодым роскошную яхту, на которой закатила вечеринку для самых близких друзей новобрачных.

Уильямс и Прети познакомились в прошлом году на показе мод в Милане, летом стало известно, что возлюбленные обручились.

Винус Уильямс выиграла за карьеру 10 турниров Большого шлема в одиночном разряде и заработала более $42 млн призовых. Андреа Прети — актер, продюсер и модельер. Его фильмография не слишком обширна, российские зрители могут помнить его по фильму «Любовь прет-а-порте».

