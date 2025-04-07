«Вишенкой на торте»: Медведев пообещал завершить грунтовый сезон победой на «Ролан Гарросе»

Российский теннисист Андрей Медведев, занимающий 11-е место в рейтинге АТР, дал прогноз на свои выступления в ходе грунтового сезона.

Медведев в интервью пресс-службе АТР заявил, что выиграет на этом отрезке все три «Мастерса», а завершит грунтовый сезон победой на «Ролан Гарросе» «вишенкой на торте».

Лучшим результатом россиянина на парижском турнире Большого шлема является выход в четвертьфинал в 2021 году.

7 апреля Медведев откроет грунтовый сезон на «Мастерсе» в Монте-Карло. В первом матче он встретится с соотечественником Кареном Хачановым, занимающим 25-е место в рейтинге.

Ранее стало известно, что семь российских теннисисток улучшили свои позиции в первой сотне рейтинга WTA.