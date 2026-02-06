Вице-чемпион Олимпиады высказался о медальных перспективах российских лыжников
Лыжник Панжинский: «Верю, что одну медальку мы должны зацепить»
Фото: [соцсети Савелия Коростелева]
Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский в эфире «Матч ТВ» высказался об олимпийских перспективах российских лыжников на Играх в Италии.
Россию в лыжных гонках на Олимпиаде будут представлять Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
«Я оптимист и верю, что одну медальку мы должны зацепить. Почему‑то веры чуть больше в безбашенность Коростелева. Что он в нужный момент сможет начудить так, что кто‑то упадет, у кого‑то сломается лыжа, а он выйдет сухим из воды. И не просто с пустыми руками, а с медалью», — сказал Панжинский.
Он предположил, что наибольшие шансы у Коростелева завоевать олимпийскую награду в скиатлоне и марафоне.
Коростелев и Непряева проведут на Олимпиаде по четыре старта — скиатлон, классический спринт, коньковая разделка на 10 км и марафон. Всего от России на Играх выступят 13 спортсменов в семи видах спорта.