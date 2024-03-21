Вице-премьер РФ негативно оценил условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) создал неприемлемые условия для участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже. Однако госслужащий отметил, что представителям спорта России все равно стоит поехать при возможности, передает РИА Новости-Спорт .

Спортсменов из РФ и Белоруссии продолжают подвергать новым ограничениям в преддверии Олимпийских игр. Им запретили участвовать на церемонии открытия в Париже, а также обязали выступать в нейтральном статусе, то есть, без флага, гимна и каких-то других опознавательных российских и белорусских признаков. Не все согласились на такие условия МОК. Дмитрий Чернышенко и вовсе считает, что новые правила организации делают участие россиян в Играх невозможным.

«Осталось всего несколько видов спорта, представители которых еще могут поехать, но это будут решать международные федерации и Олимпийский комитет России (ОКР) вместе. Если есть возможность принять участие, то, наверное, надо ехать», — отметил Чернышенко.

Отметим, что в МОК хотели обязать белорусов и россиян подписывать бумаги, где они соглашались бы выступать в нейтральном статусе и подтверждали свою позицию против СВО. Позже последний пункт убрали, что фактически облегчает спортсменам принятие решения об участии на Олимпиаду в Париже.

Ранее сообщалось, что МОК назвал количество россиян, которые смогут приехать в Париж на международные игры.