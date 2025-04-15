Вицу-чемпионку России выгнали из «Ангелов Плющенко»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отчислил из своей академии «Ангелы Плющенко» вице-чемпионку России Софью Муравьеву. По данным РИА Новости, это произошло из-за систематических нарушений фигуристкой тренировочного процесса.

Источник агентства рассказал, что на прошлой неделе был последний тренировочный день Муравьевой в академии. Спортсменку выгнали с тренировки.

Еще один источник РИА Новости сообщил, что Плющенко до последнего пытался урегулировать вопрос с фигуристкой, но Муравьева продолжала срывать тренировки и хамить тренерам.

18-летняя Муравьева была серебряным призером чемпионата России в 2024 году и бронзовым годом ранее, а также выигрывала чемпионат России по прыжкам.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала десять золотых медалей на чемпионате Европы по спортивной борьбе.