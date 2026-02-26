Вяльбе озабочена тем, чтобы лыжников-олимпийцев без зависти встретили в команде

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эфире «Матч ТВ» высказала надежду, что у олимпийцев Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой не будет конфликтов с другими лыжниками, обиженными из-за неполучения ими нейтрального статуса.

Коростелев и Непряева получили нейтральный статус и, соответственно, возможность завоевать олимпийские лицензии на этапах Кубка мира. Лучшим результатом для российских лыжников на Олимпиаде стало четвертое место Коростелева в скиатлоне.

Глава ФЛГР отметила, что в России не было никаких отборов на Олимпиаду, поэтому внутри сборной могут возникнуть неприятные моменты.

«Хочется, чтобы ребята не смотрели на них косо. Понимаю, как обидно другим спортсменам, как им сложно, но нужно перетерпеть, остаться человеком. Даше и Савелию повезло, они будто выиграли в лотерею. Но мы живем в такое время, без правил и законов. Нужно смириться, ставить перед собой цель и идти к ней», — сказала Елена Вяльбе.

Ранее Вероника Степанова, победившая на чемпионате России в скиатлоне, обратилась к шведским лыжницам Эббе Андерссон и Фриде Карлссон с обещанием скорого возвращения на международные старты.