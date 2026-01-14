Вяльбе рассказала, что у нее прервался контракт с Большуновым

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не смогла ответить журналистам на вопрос о планах и форме трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

По состоянию здоровья титулованный гонщик пропустил этап Кубка России в Кирово-Чепецке, который прошел в конце декабря.

«После инцидентов, которые недавно были в публичном поле, у нас контакт прервался, я не лезу к человеку, все, что нужно, он знает. Он планировал в Италию ехать тренироваться, делал визу, я не имею информации», — сказала Вяльбе.

Юрий Бородавко, тренер спортсмена, сообщал, что Большунов намерен выступить на этапе Кубка России в Казани 15-18 января.

Ранее Бородавко потребовал от СМИ прекратить давление на своего подопечного. Это произошло после инцидента Большунова с журналистом, попытавшимся взять у него комментарий после неудачного финиша на этапе Кубка России в Ижевске.