Вяльбе рассказала о сложных отношениях внутри сборной из-за ситуации с допуском

Она признала, что между лыжниками могут существовать напряженные отношения из-за того, что кто-то из них может получить нейтральный статус для участия в олимпийской квалификации, а кто-то — нет.

«Скрытые обиды наверняка существуют. Особенно у тех ребят и девушек, которые находятся в хорошей форме: они ведь прекрасно понимают, что отобрались бы на Игры без проблем. Это непростая ситуация в целом. У нас ведь всегда олимпийские отборы проводились внутри команды, а не так, чтобы кого-то приглашали на Игры вне зависимости от результатов, которые он способен показать», — сказала Елена Вяльбе.

Президент ФЛГР подчеркнула, что федерация заранее приняла решение, что не будет отправлять заявки на слабых спортсменов, которые не прошли внутрикомандный отбор, но по всем критериям имеют шансы получить нейтральный статус. Если бы в заявку попали спортсмены из третьего десятка, это было бы совсем несправедливо по отношению к лидерам, которые могут остаться без нейтрального статуса, отметила Вяльбе.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила, что опубликует списки допущенных россиян 10-11 декабря. Таким образом, получившие нейтральный статус спортсмены смогут стартовать на этапе Кубка мира в Давосе, который пройдет 12-14 декабря.

