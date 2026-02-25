Вяльбе высказалась о завершении карьеры олимпийским чемпионом Устюговым

Она ответила на вопрос журналистов, почему 33-летний спортсмен решил пропустить чемпионат России, который стартовал в Южно-Сахалинске.

«Почему Сергей Устюгов пропускает, надо спросить у него. Я думаю, он завершает карьеру», — сказала Вяльбе.

Сергей Устюгов — один из самых титулованных российских лыжников. Он является олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете, двукратным чемпионом мира, победителем «Тур де Ски».

Ранее на чемпионате России победу в классической разделке на 10 км одержал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. У женщин в аналогичной дисциплине победила Евгения Крупицкая.