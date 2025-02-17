Влад Лисовец ответил на новости о тяжелой стадии рака

Телеведущий и стилист Влад Лисовец высказался в личном блоге о ситуации со здоровьем после новостей о том, что врачи якобы диагностировали ему рак четвертой стадии. Об этом пишет Super.ru.

Модельер долгое время не комментировал слухи о своей онкологии, а недавно решил частично приоткрыть завесу тайны. Он не подтвердил рак, но признался, что проблемы со здоровьем действительно имеются. Еще с детства он был вынужден часто проверяться у врачей из-за плохого самочувствия и имел самую длинную карточку в поликлинике.

«Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — все не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы. <...> Я с гордостью и принятием принимаю и проживаю свою лучшую жизнь со всеми ее сюрпризами», — высказался Лисовец.

Стилист также посоветовал поклонникам беречь себя от негатива и не верить всему, что пишут и говорят.

Ранее Mash сообщал, что у стилиста Влада Лисовца нашли рак на поздней стадии.