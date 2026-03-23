Владелец «Акрона» расстроился из-за провальной игры команды

Владелец «Акрона» Морозов: «Мы сегодня вообще ничего не показали»
Владелец футбольного клуба «Акрон» Павел Морозов прокомментировал журналистам игру команды в матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Тольяттинский клуб в гостях потерпел разгромное поражение со счетом 1:5. «Акрон» развалился в середине первого тайма, когда пропустил три мяча за несколько минут.
«Очень расстроены игрой и результатом. К судейству сегодня нет вопросов. К сожалению, мы сегодня вообще ничего не показали», — сказал Морозов.
Единственный мяч в составе «Акрона» забил Кевин Аревало. После 22 туров у тольяттинской команды и очков столько же, 22. «Акрон» занимает текущее место, однако плотность в нижней части турнирной таблицы очень велика, поэтому тольяттинцам и еще шести клубам предстоит непростая борьба за сохранение прописки в элитном дивизионе.