Владелец «Акрона» расстроился из-за провальной игры команды

Тольяттинский клуб в гостях потерпел разгромное поражение со счетом 1:5. «Акрон» развалился в середине первого тайма, когда пропустил три мяча за несколько минут.

«Очень расстроены игрой и результатом. К судейству сегодня нет вопросов. К сожалению, мы сегодня вообще ничего не показали», — сказал Морозов.

Единственный мяч в составе «Акрона» забил Кевин Аревало. После 22 туров у тольяттинской команды и очков столько же, 22. «Акрон» занимает текущее место, однако плотность в нижней части турнирной таблицы очень велика, поэтому тольяттинцам и еще шести клубам предстоит непростая борьба за сохранение прописки в элитном дивизионе.