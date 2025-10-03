Владелец «Миннесоты» раскрыл детали переговоров о новом контракте с Капризовым
Владелец «Миннесоты» Лейпольд: Капризов не говорил о деньгах, обсуждая контракт
Фото: [ХК «Миннесота Уайлд»]
Владелец клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Крэйг Лейпольд рассказал, как шли переговоры о новом контракте с Кириллом Капризовым.
30 сентября российский нападающий подписал новое соглашение с «Миннесотой». С сезона 2026/27 Капризов будет получать рекордные $17 млн.
«Переподписание такого выдающегося игрока, как Кирилл, — всегда напряженный момент. Больше всего он хотел знать, что «Уайлд» настроены выиграть Кубок Стэнли. На переговорах он никогда не говорил о деньгах, а только о том, как мы собираемся выиграть кубок», — отметил Лейпольд.
