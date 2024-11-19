Владимир Левкин оставил в наследство роскошный коттедж в Звенигороде

Бывший солист поп-группы «На-На» оставил в наследство своей семье загородный дом в Звенигороде. Об этом сообщает издание Teleprogramma.

Двухэтажный деревянный дом в стиле русской усадьбы артист приобрел вместе со своей четвертой женой Мариной.

На первом этаже дома располагаются гостиная, кухня, две гостевых комнаты и ванная комната, а на втором находятся спальня, кабинет, детская комната и еще одна ванная. Дом оборудован террасой. В интерьере преобладают пастельные дома.

В доме много хрустальных люстр и светильников. Комнаты обставлены мебелью, изготовленной тульскими мастерами.

В прошлом году Владимир Левкин сообщил, что хотел бы купить квартиру в Москву. Успел ли певец реализовать задуманное, неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что причиной внезапной смерти экс-солиста «На-на» Владимира Левкина стал рецидив онкологии.