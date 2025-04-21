Власти Нижегородской области собираются закрыть сразу три профессиональные команды

В Нижегородской области могут прекратить существование сразу три профессиональные спортивные команды, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Участь одной из них — женского хоккейного «Торпедо» — уже решена. О закрытии команды объявили еще на минувшей неделе, несмотря на то, что команда завоевала бронзовые медали чемпионата страны, в напряженной борьбе выиграв серию у красноярской «Бирюсы».

На грани закрытия находится и команда женской волейбольной Суперлиги «Спарта». В регулярном чемпионате команда заняла последнее место, одержав лишь одну победу. Игроки «Спарты» рассказали каналу, что им уже несколько раз сокращали финансирование.

Также власти собирались закрыть хоккейную команду «Торпедо-Горький», выступающую в ВХЛ. Но пока вопрос остается в подвешенном состоянии. Автозаводцы, заняв седьмое место в регулярном чемпионате, сумели пробиться в полуфинал Кубка Петрова и продолжают борьбу за трофей.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев предложил РПЛ формировать резервный клуб для помощи проблемным клубам.