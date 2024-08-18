Внедорожник рэпера Элджея насобирал более 50 штрафов за полгода

Внедорожник Hummer отечественного рэпера Элджея умудрился накопить более полсотни штрафов за последние шесть месяцев. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что наибольшая часть нарушений связана с превышением скорости, проездом на красный сигнал светофора и неоплаченной парковкой.

Отмечается, что при этом артист погасил уже более 40 штрафов на сумму 42 тыс. рублей. Оставшиеся шесть штрафов на восемь тысяч пока ждут своего часа. Всего же за шесть лет автомобиль Элджея нахватал более полутысячи штрафов, что является абсолютным рекордом для одного авто.

Ранее сообщалось, что футболисту Артему Дзюбе выписано сто штрафов менее чем за год за езду на «Мерседесе».