Внучка первого президента Узбекистана появилась на открытии ММКФ с окровавленным глазом

Тилляева выбрала для выхода обтягивающее черное платье, украшенное стразами, и массивные серьги. Ее волосы были собраны в аккуратный хвост.

«Честно, я так переживала, так волновалась. У меня лопнул капилляр в глазу, он уже неделю не проходит. Капаю всеми возможными каплями, но пока как-то так», — рассказала девушка журналистам.

Тилляева отметила, что настроена на развитие в актерском направлении. Она не считает отсутствие профессионального образования преградой и уверена, что талант, целеустремленность и работа над собой играют ключевую роль в успехе.

Внучка Ислама Каримова недавно снялась в сериале «Многогранники» и с радостью поделилась своими впечатлениями.

«Мне очень понравился этот опыт, и впереди ждут разные интересные проекты, о которых пока еще не могу вам рассказать», — сказала Тилляева.

Что касается личной жизни, то девушка отметила, что ходит на свидания с молодыми людьми, однако в подробности Марьям предпочла не вдаваться. После негативного опыта с публичными отношениями (речь идет об отношениях с блогером Амираном Сардаровым), она уверенно заявляет, что больше не подпустит к себе «скупых, лгунов и абьюзеров».

Ранее сообщалось, что известный российский продюсер угрожает актрисе «Ленкома» Алене Митрошиной «войной».