Внук Ивана Краско отказался приезжать на похороны деда в Россию

Ян Александрович-Краско, внук народного артиста России Ивана Краско, не посетит похороны деда. Об этом стало известно изданию NEWS.ru.

Молодой актер, проживающий в Варшаве и работающий в местном театре, объяснил отказ проститься с Краско нестабильной ситуацией в мире.

Прощание с легендарным артистом, скончавшимся на 96-м году жизни, состоится 13 августа в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской. Церемония пройдет с 10:00 до 11:30 мск.

Ян Александрович-Краско — сын покойного Андрея Краско и польской актрисы Мириам Александрович, ушедшей из жизни в 2023 году.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов накануне выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Краско, назвав его уход большой потерей для российской культуры. Артист, дебютировавший в кино еще в 1961 году, стал настоящим символом петербургского театра.

