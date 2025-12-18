Внук народной артистки РФ отдал все семейные сбережения псевдосиловикам

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала о неприятном происшествии, которое произошло в ее семье.

В интервью изданию «Подъем» актриса сообщила, что ее несовершеннолетнего внука Григория обманули мошенники, которым он перевел крупную сумму денег — 1,5 млн руб. По словам Васильевой, эти средства являлись общими семейными сбережениями.

По рассказу артистки, ее внук был психологически обработан злоумышленниками, находился в состоянии, которое она охарактеризовала как «зомбирование».

«Он под ними находился неделю. Он ничего не говорил, сидел у себя в комнате, не выходил. Но у него характер такой — не очень он общительный», — рассказала актриса.

По ее словам, мошенники применяли тактику запугивания, угрожая расправой его близким, в частности родителям.

Сначала им удалось выманить у молодого человека секретный код из СМС-сообщения. Затем последовал телефонный звонок, в ходе которого злоумышленники представились сотрудниками силовых структур.

Аферисты, используя полученные данные, начали шантажировать подростка, предрекая серьезные проблемы его семье, если он не выполнит их требования.

Сама Васильева призналась, что в сложившейся ситуации ее гораздо больше тревожит эмоциональное и психологическое состояние ее внука, а не утраченные финансы. Она считает, что преступников должны найти и наказать.

Ранее сообщалось, что народной артистке РФ Ларисе Долиной вернули часть средств от продажи квартиры в Хамовниках, которые являлись комиссией риелторскому агентству.