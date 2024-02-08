Во Владивостоке отменили продажу билетов на концерт Орбакайте

Сольное шоу с участием переехавшей после СВО жить в США певицы Кристины Орбакайте может не состоятся. На мартовский концерт певицы продажа билетов приостановлена на неопределенный срок.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представитель концертного зала Fesco Hall, где, предварительно, должно состоятся выступление Орбакайте. По словам собеседника агентства, речь о сдаче уже купленных билетов пока не идет.

«У нас пока нет точной информации, ждем от организаторов. Но пока продажу билетов остановили», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава горадминистрации Владивостока Константин Шестаков настоятельно рекомендовал организаторам отменить концерты певиц Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной из-за волны народного гнева.