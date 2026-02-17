Во время трансляции матча МХЛ появился нецензурный титр

Во время трансляции матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между «Алмазом» из Череповца и московским «Спартаком» на экране появилась надпись с нецензурным титром.

Титровальщик прямой трансляции разместил рядом с именем спартаковского нападающего Максима Филимонова надпись: «п… (говорит) для вида». Хоккеист в этот момент выслушивал тренерские наставления. Организацией трансляции занимался «Алмаз», она была доступна на сайте МХЛ и в соцсетях череповецкого клуба.

Вероятно, сотрудника «Алмаза» сильно расстроило поражение команды — 5:9, за которое во многом «ответственен» Филимонов, отправивший в ворота хозяев три шайба. 19-летний спартаковец, кстати, является вторым бомбардиром лиги, набрав 62 (35+27) очка в 40 матчах.

В любом случае, череповчанам пришлось после матча извиняться. Каким санкциям подвергнут виновный в появлении нецензурной надписи, не сообщается.

