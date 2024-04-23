Военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

Более одной тысячи школьников из России и Белоруссии примут участие в VI военно-патриотической игре «Юнармия, вперед!», которая пройдет в предстоящий четверг в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Для нас игры в музее-заповеднике — знаковое событие, ведь впервые в музей-заповедник приедет делегация Республики Беларусь. Ребята покажут отличную военную подготовку, собранность, дисциплинированность и любовь к Родине — качества, присущие настоящему патриоту», — отметил начальник штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Евгений Лукошников.

Итоги игр подведет главный судья, который после обработки всех протоколов определит команды-победители. А уже после награждения команды посетят экскурсионные программы в музеях «Горок Ленинских».

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