Войцеховская: гимнастка Мельникова должна была предвидеть последствия выбора песни Аллегровой для аккомпанемента

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о ситуации вокруг гимнастки Ангелины Мельниковой, которой Международная федерация гимнастики (FIG) запретила использовать песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант» для выступления на соревнованиях.

Она отметила, что в выборе такой песни изначально был заложен риск. Можно было предвидеть, что в целом безобидный текст могли истолковать как пропаганду армии.

«Печально здесь другое: подобные вещи могут и должны просчитываться заранее — именно из соображений безопасности тех, кто выступает в международных турнирах. Принцип-то здесь прост: если спортсмен, тем более олимпийский чемпион, готовится бороться за медали, в его подготовке не должно быть ни одной составляющей, к которой можно придраться», — написала Войцеховская в телеграм-канале.

Она подчеркнула, что с такой реальностью необходимо считаться, нравится это или нет.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова сообщила, что экстренно меняет музыку для международных выступлений. Спортсменка ищет мелодию, которая бы наилучшим образом подошла под ее программу вольных выступлений.

Ранее сборная России по вольной борьбе обыграла в матчевой встрече команду США.