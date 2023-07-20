Вокалистка из подмосковного Видного выиграла гран-при всероссийского конкурса
Фото: [Архив Ирины Исаевой]
Ирина Исаева из Ленинского городского округа стала обладательницей главной награды Всероссийского многожанрового конкурса культуры и искусства «Звезды великой страны».
Состязание проходило в формате онлайн. Подмосковная певица исполнила «Блокадный вальс» Яны Вайновской. По ее словам, эту песню она подготовила по совету мамы, за что теперь ей очень благодарна.
Ирина Исаева занимается в вокальном коллективе «Эврика» видновской Детской школы искусств у педагога Натальи Малой. Их сотрудничество очень плодотворно. Вокалистка на каждом конкурсе удостаивается призовых мест.
Ранее сообщалось, что боксеры из Ивантеевки представляют Подмосковье в первенстве России.