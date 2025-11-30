Волейбольный клуб «Уралочка» сообщил о кончине тренера Галины Карполь

30 ноября 2025 года наступила кончина Галины Карполь, легендарного тренера знаменитой волейбольной команды «Уралочка». Печальную новость официально подтвердили в пресс-службе волейбольного клуба. Ей было 84 года.

Карьера Галины Карполь была неразрывно связана с «Уралочкой» с момента основания команды. Сначала она на протяжении 12 лет выступала за клуб в качестве игрока, а после завершения игровой практики посвятила еще 12 лет работе тренера в основной команде. В последние годы она передавала свой богатейший опыт молодым спортсменкам, занимая пост в тренерском штабе дублирующего состава.

В заявлении клуба подчеркивается неоценимый вклад Карполь в развитие волейбола.

«Галина Михайловна была не только выдающимся тренером, но и верным другом, опорой и поддержкой для многих из нас. Ее профессионализм, преданность волейболу и внимание к деталям вдохновляли поколения волейболистов», — рассказали в волейбольном клубе.

