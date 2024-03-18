«Волейбольный марафон» пройдет в Московской области

В последний день марта в подмосковном Одинцово состоится «Волейбольный марафон», сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках марафона пройдут финалы школьной лиги «Заречье-Одинцово», соревнования «Волейбольные старты» и турнир «Волейбольная семья «Заречье-Одинцово».

Так, напомнили в ведомстве, лига «Заречье-Одинцово» проводится с октября прошлого года. Уже было сыграно 120 матчей, участие в которых приняли 170 школьников. Что касается турнира «Волейбольная семья «Заречье-Одинцово», то в конце марта в соревнованиях будут участвовать четыре лучшие команды.

Соревнования «Волейбольные старты» предназначены для школьников 2007–2010 годов рождения. В рамках турнира состоится пять эстафет.

В областном Минспорте подчеркнули, что соревнования проходят в соответствии с целями проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр спорта России Олег Матыцин открыли два новых спортивных объекта в Домодедово.