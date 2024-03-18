«Волейбольный марафон» пройдет в Московской области
Фото: [пресс-служба «Заречье — Одинцово»]
В последний день марта в подмосковном Одинцово состоится «Волейбольный марафон», сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В рамках марафона пройдут финалы школьной лиги «Заречье-Одинцово», соревнования «Волейбольные старты» и турнир «Волейбольная семья «Заречье-Одинцово».
Так, напомнили в ведомстве, лига «Заречье-Одинцово» проводится с октября прошлого года. Уже было сыграно 120 матчей, участие в которых приняли 170 школьников. Что касается турнира «Волейбольная семья «Заречье-Одинцово», то в конце марта в соревнованиях будут участвовать четыре лучшие команды.
Соревнования «Волейбольные старты» предназначены для школьников 2007–2010 годов рождения. В рамках турнира состоится пять эстафет.
В областном Минспорте подчеркнули, что соревнования проходят в соответствии с целями проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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