Волочкова отреагировала на женитьбу Шаляпина

Брак Прохора Шаляпина и Ольги Вашуриной, заключенный в рамках шоу «Свадьба вслепую», продолжается после обязательной недели испытательного срока. Правила проекта предписывали паре официально пожениться и через семь дней решить, сохранять ли союз. Несмотря на сомнения скептиков, пара пока не рассталась. Однако семейное счастье новобрачных омрачила резкая реакция балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она публично выразила возмущение, заявив, что вынуждена «делить» Шаляпина с другой женщиной, и потребовала объяснений. Волочкова категорически не одобряет избранницу певца и считает себя его единственной настоящей любовью.

Балерина подчеркнула их многолетнюю близкую дружбу, взаимную симпатию и даже прошлую влюбленность, признавшись, что до сих пор испытывает к Шаляпину чувства. Она не готова мириться с его новой ролью мужа и особенно возмущена тем, что он не предупредил ее о свадьбе, которую она изначально восприняла как шоу-розыгрыш. В качестве итога и последствия своих эмоций Волочкова выдвинула ультиматум: она прекратит общение с Прохором Шаляпиным до тех пор, пока он не принесет ей извинения за причиненную обиду и необъяснимый для нее поступок.

Ранее она прокомментировала слухи о миллионных гонорарах за свои выступления.